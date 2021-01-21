В Украину с февраля придет сильное потепление: температура поднимется до +15

В Украине с февраля прогнозируют сильное потепление. Температура воздуха будет достигать +15 градусов.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он отметил, что после 26 января в Украине на несколько дней ухудшится погода, ожидаются сильные порывы ветра, температура воздуха днем составит 0-5 градусом мороза, ночью до -9. После этого ожидается следующее потепление.

"В начале февраля, по нашим расчетам, температура воздуха на всей территории Украины что днем, что ночью будет положительной. Днем достигнет 4-9 градусов тепла, на юге возможно даже до 15 тепла", - отметил Кульбида.

Ранее РБК-Украина писало, что на выходные синоптики прогнозируют потепление во всех регионах страны. В воскресенье в Херсонской области температура поднимется до +11 градусов.

Отметим, сегодня погода в Украине улучшилась в западных областях, там сегодня утром уже потеплело до +5. При этом на востоке сохранятся морозы, местами будет до -27.

Также сообщалось, что после потепления погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни.