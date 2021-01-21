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Резкое потепление после морозов: синоптики прогнозируют до +11 на выходные

Киев, Четверг 21 января 2021 11:57
Резкое потепление после морозов: синоптики прогнозируют до +11 на выходные
Фото: потепление в Украине (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине на эти выходные потепление придет во все регионы. В воскресенье прогнозируют в Херсонской области повышение температуры до +11.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз на пятницу

Завтра в Украине передают дожди в трех областях - Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. На западе страны днем будет +6+10, а ночью -3+3. В северных и восточных областях днем будет +1+5, но ночью холоднее - от -2 до -8.

В центральных и южных областях температура воздуха составит +2+9, а ночью -1-4. В Киеве на завтра прогнозируют переменную облачность, днем будет +2+4, а ночью -1-3.

Резкое потепление после морозов: синоптики прогнозируют до +11 на выходные

Прогноз на субботу

В субботу будет еще теплее, даже ночью, но в трех вышеупомянутых регионах продолжатся дожди. Днем в северных и южных областях будет +1+5, а ночью -1+2. В центре и на востоке страны днем будет +2+9, а ночью -1+4.

В Киеве, по прогнозу синоптиков, в субботу будет +2+4, а ночью -1+1.

Резкое потепление после морозов: синоптики прогнозируют до +11 на выходные

Прогноз на воскресенье

В воскресенье Украину накроют сильные дожди. Сухо будет только в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Днем на западе страны будет +4+8, а ночью от 0 до +5.

В северных и центральных областях днем будет +3+8, а ночью от 0 до +4. На юге страны температура поднимется до +11. В восточных областях днем +5+8, а ночью 0+4.

В Киеве прогнозируются потепление до +6 днем, а ночью будет +1+3.

Резкое потепление после морозов: синоптики прогнозируют до +11 на выходные

Напомним, сегодня погода улучшилась в западных областях, там сегодня утром уже потеплело до +5, но на востоке -27.

После потепления погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни.

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