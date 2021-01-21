В Україну з лютого прийде сильне потепління: температура підніметься до +15

Фото: люди на вулиці (РБК-Україна)

В Україні з лютого прогнозують сильне потепління. Температура повітря сягатиме +15 градусів.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

Він зазначив, що після 26 січня в Україні на кілька днів погіршиться погода, очікуються сильні пориви вітру, температура повітря вдень складе 0-5 градусів морозу, вночі до -9. Після цього очікується наступне потепління.

"На початку лютого, за нашими розрахунками, температура повітря на всій території України, що вдень, що вночі буде позитивною. Вдень досягне 4-9 градусів тепла, на півдні можливо навіть до 15 тепла", - зазначив Кульбіда.

Раніше РБК-Україна писало, що на вихідні синоптики прогнозують потепління у всіх регіонах країни. У неділю в Херсонській області температура підніметься до +11 градусів.

Сьогодні погода в Україні покращилася в західних областях, там сьогодні вранці вже потеплішало до +5. При цьому на сході збережуться морози, місцями до -27.

Також повідомлялося, що після потепління погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже в найближчі дні.