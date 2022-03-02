UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину едут более тысячи добровольцев из 16 стран мира для борьбы с РФ, - Кулеба

Автор: Наталья Юрченко

Более тысячи добровольцев выявили желание помочь Украине в войне с Россией. Они уже едут в нашу страну из 16 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранный дел Дмитрия Кулебу во время брифинга.

"Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы плечом к плечу с украинским народом бороться с агрессором. Их численность перевалила за 1 000 человек, и заявки продолжают поступать", - заявил он.

Напомним, Польша предложила ЕС предоставить Украине 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину