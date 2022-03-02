В Украину едут более тысячи добровольцев из 16 стран мира для борьбы с РФ, - Кулеба

Более тысячи добровольцев выявили желание помочь Украине в войне с Россией. Они уже едут в нашу страну из 16 стран мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранный дел Дмитрия Кулебу во время брифинга.
"Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы плечом к плечу с украинским народом бороться с агрессором. Их численность перевалила за 1 000 человек, и заявки продолжают поступать", - заявил он.
Напомним, Польша предложила ЕС предоставить Украине 100 млрд евро для восстановления инфраструктуры.
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