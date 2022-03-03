В Украину едут первые из 16 тысяч добровольцев для борьбы с РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину уже направляются первые из 16 тысяч иностранных добровольцев, которые помогут бороться с Россией. При этом он добавил, что Украина ежедневно получает вооружение от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.

"Украина ежедневно получает оружие от наших партнеров, от настоящих друзей, все больше и больше мощного оружия. Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну. Первые из 16 тысяч, они едут защищать нашу свободу и нашу жизнь, и это будет успешно, я в этом уверен", - заявил он.

Напомним, украинцы из Французского иностранного легиона смогут отправиться в Украину в полной боевой экипировке, чтобы присоединиться к обороне от российских оккупантов.

Добавим также, перед этим Дания разрешила своим добровольцам воевать за Украину против России.

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