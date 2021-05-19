Украину в ближайшие часы накроют грозы, которые продлятся весь день

Почти всю территории Украины, кроме западных областей, в ближайшие три часа накроют грозы. Ухудшение погоды продержится до конца суток.

Об этом предупреждает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие 3 часа с удержанием до конца суток 19 мая в Украине, кроме западных областей, грозы. В Киеве и Киевской области в ближайшие 3 часа грозы с удержанием до конца суток", - говорится в сообщении.

В Украине объявлено значительное усиление дождя до конца дня, а также штормовой ветер. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от +15 до + 20.

На сайте Укргидрометцентра указано, что днем на западе будет +15+19, а ночью +9+12. В восточных областях днем будет +17+19, а ночью +11+13. В центре будет +17+19, а ночью +10+13.

Последние дни в Украине значительно ухудшилась погода, в частности Киев вчера, 18 мая, накрыла гроза с градом. Ожидается, что такая погода будет всю неделю, только в субботу будет солнечно.

Вчера в Киеве было затруднено движение транспорта из-за непогоды. В частности, на улице Сечевых Стрельцов часть дерева упала на проезжую часть.

Кроме того, метеорологи предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с, которые будут сегодня.