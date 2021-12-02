В Украину в ближайшее время может приехать Папа Римский

В ближайшем будущем глава католической церкви Папа Римский Франциск может посетить Украину. Точная дата визита еще не анонсирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука во время Киевского форума безопасности.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", - заявил Шевчук.

Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну з візитом - Святослав Шевчук на #КБФ https://t.co/jXURT7PxDf pic.twitter.com/TYFzn10CyA — Kyiv Security Forum (@ksfopenukraine) December 1, 2021

Он также уточнил, что недавно имел возможность лично пообщаться с понтификом. Как выяснилось, Папа Франциск очень интересуется делами Украины.

"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе простых людей", - резюмировал глава УГКЦ.