В Україну найближчим часом може приїхати Папа Римський

У найближчому майбутньому глава католицької церкви Папа Римський Франциск може відвідати Україну. Точна дата візиту ще не анонсована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української греко-католицької церкви Святослава Шевчука під час Київського Безпекового Форуму.

"У нас хороша новина. Очікуємо, що відбудеться його візит в Україну. Це ще не оголошено, але ми вже живемо в очікуванні та приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави", - заявив Шевчук.

Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну з візитом - Святослав Шевчук на #КБФ https://t.co/jXURT7PxDf pic.twitter.com/TYFzn10CyA — Kyiv Security Forum (@ksfopenukraine) December 1, 2021

Він також уточнив, що нещодавно мав можливість особисто поспілкуватися з понтифіком. Як з'ясувалося, Папа Франциск дуже цікавиться справами України.

"Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже турбується про долю простих людей", - резюмував глава УГКЦ.