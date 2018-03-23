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Интервью

В Украину 27 марта приедет Еврокомиссар по предпринимательству Беньковская

НовостиПолитика    23.03.2018 - 16:31
Фото: Эльжбета Беньковская (flickr.com premierrp)
Фото: Эльжбета Беньковская (flickr.com premierrp)

Еврокомиссар обсудит с представителями украинского бизнеса прогресса в проведении реформ

В Киев 27 марта с визитом прибудет Еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательской деятельности и малых и средних предприятий Эльжбета Беньковская. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Европейского союза в Украине.

Отмечается, что целью визита Еврокомиссара станет обсуждение с представителями украинской власти и бизнеса прогресса в проведении реформ и потенциала промышленной и экономического сотрудничества между ЕС и Украиной в отдельных отраслях.

Участие во встрече также примут премьер-министр Владимир Гройсман и першй вице-премьер-министр Степан Кубов, который откроет второй Диалог высокого уровня с промышленных и регуляторным вопросам между ЕС и Украиной.

В представительстве уточняют, что главный акцент встречи сосредоточено на сотрудничестве между двумя сторонами для содействия регуляторном сближению между ЕС и Украиной в отдельных отраслях. Речь идет о сфере автомобилестроения, текстильной промышленности, сырьевой продукции, технических торговых барьерах и государственных закупках.

Напомним, депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнесом Ганом, представителями украинской власти, общественных организаций, руководителями антикоррупционных органов и научными экспертами рассмотрели достижения и вызовы в борьбе против коррупции в Украине.

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Теги публикации: Еврокомиссия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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