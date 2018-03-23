В Украину 27 марта приедет Еврокомиссар по предпринимательству Беньковская

Еврокомиссар обсудит с представителями украинского бизнеса прогресса в проведении реформ

В Киев 27 марта с визитом прибудет Еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательской деятельности и малых и средних предприятий Эльжбета Беньковская. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Европейского союза в Украине.

Отмечается, что целью визита Еврокомиссара станет обсуждение с представителями украинской власти и бизнеса прогресса в проведении реформ и потенциала промышленной и экономического сотрудничества между ЕС и Украиной в отдельных отраслях.

Участие во встрече также примут премьер-министр Владимир Гройсман и першй вице-премьер-министр Степан Кубов, который откроет второй Диалог высокого уровня с промышленных и регуляторным вопросам между ЕС и Украиной.

В представительстве уточняют, что главный акцент встречи сосредоточено на сотрудничестве между двумя сторонами для содействия регуляторном сближению между ЕС и Украиной в отдельных отраслях. Речь идет о сфере автомобилестроения, текстильной промышленности, сырьевой продукции, технических торговых барьерах и государственных закупках.

Напомним, депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнесом Ганом, представителями украинской власти, общественных организаций, руководителями антикоррупционных органов и научными экспертами рассмотрели достижения и вызовы в борьбе против коррупции в Украине.