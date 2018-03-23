ЄС закликає Україну продовжувати боротьбу з корупцією

Депутати Європарламенту обговорили успіхи України в боротьбі з корупцією

Депутати Європарламенту разом з Єврокомісаром з питань Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнесом Ганом, представниками української влади, громадських організацій, керівниками антикорупційних органів та науковими експертами розглянули досягнення та виклики у боротьбі проти корупції в Україні. Про це повідомляється в розсилці прес-служби Представництва Європейського Союзу в Україні.

Зокрема, 22 березня, делегація Європарламенту Парламентського комітету асоціацію між ЄС та Україною у співпраці з Європейською Комісією провели захід, присвячений підбиттю підсумків боротьби проти корупції в Україні.

За результатами зустрічі парламентарії Даріуш Росаті (Європейська народна партія; Польща), Ребекка Хармс (Зелені/Європейський вільний альянс; Німеччина) і Міхаель Ґаллер (Європейська народна партія; Німеччина) зробили таку заяву:

"Сьогоднішній захід підтвердило, що інституції ЄС спільно продовжують приділяти значну увагу успішної боротьби проти корупції в Україні Боротьба проти корупції відбувається не тільки за допомогою створення відповідних органів, але й також через багатий спектр галузевих дій, які значно сприяють зменшенню можливості для корупції у багатьох сферах. Важливу роль для досягнення цієї мети грають реформи в енергетичному секторі, приватизація державних підприємств, децентралізація або нові механізми здійснення державних закупівель", йдеться в заяві.

Крім того, в ЄС розповіли, що їх турбує висока ймовірність того, що створення Вищого антикорупційного суду - дискусії навколо якого йдуть вже багато місяців триватиме ще мінімум рік.

"На жаль, ми бачимо значний опір. Невиконання всіх вимог призводить до значних збитків для України. Наприклад, відсутність ефективної системи перевірки електронних декларацій стану стала однією з причин відмови виділити останній транш макрофінансової допомоги ЄС для України у розмірі 600 мільйонів євро", - уточнили вони.

Депутати Європарламенту вважають, що всі відповідальні органи влади повинні бути рішучими і спільно боротися проти корупції.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в ЄС вважають, що реформ в Україні не вистачає рішучості. Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу вже обговорювали підтримку реформ в Україні.