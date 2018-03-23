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До України 27 березня приїде Єврокомісар з підприємництва Бєньковська

НовиниПолітика    23.03.2018 - 16:31
Фото: Ельжбета Бєньковська (flickr.com premierrp)
Фото: Ельжбета Бєньковська (flickr.com premierrp)

Єврокомісар обговорить із представниками українського бізнесу прогресу в проведенні реформ

До Києва 27 березня з візитом прибуде Єврокомісар із внутрішнього ринку, промисловості, підприємницької діяльності та малих і середніх підприємств Ельжбета Бєньковська. Про це повідомили у прес-службі представництва Європейського союзу в Україні.

Зазначається, що ціллю візиту Єврокомісара стане обговорення з представниками української влади та бізнесу прогресу в проведенні реформ та потенціалу промислової та економічної співпраці між ЄС та Україною в окремих галузях.

Участь у зустрічі також візьмуть прем’єр-міністр Володимир Гройсман та першй віце-прем’єр-міністр Степан Кубів, котрий відкриє другий Діалог високого рівня з промислових та регуляторних питань між ЄС та Україною.

У представництві уточнюють, що головний акцент зустрічі зосереджено на співпраці між двома сторонами для сприяння регуляторному зближенню між ЄС та Україною в окремих галузях. Йдеться про сфери автомобілебудування, текстильну промисловість, сировинну продукцію, технічні торговельні бар’єри  та державні закупівлі.

Нагадаємо, депутати Європарламенту разом з Єврокомісаром з питань Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнесом Ганом, представниками української влади, громадських організацій, керівниками антикорупційних органів та науковими експертами розглянули досягнення та виклики у боротьбі проти корупції в Україні.

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Теги публікації: Еврокомиссия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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