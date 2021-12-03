Украинцы завоевали "золото" и "бронзу" на юношеском чемпионате мира по прыжкам в воду

Украинские юниоры на чемпионате мира по прыжкам в воду, который проходит в Киеве, завоевали две медали. Данила Коновалов занял первое место, Ксения Байло - третье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины .

В НОК отметили, что 18-летний Данила Коновалов завоевал "золото" в прыжках с 3-метрового трамплина в соревнованиях возрастной группы А, набрав 532,6 балла. Украинец разделил первое место с бразильцем Каваном Фигейредом Перейрой.

16-летняя Ксения Байло стала бронзовой медалисткой в прыжках с метрового трамплина. Она набрала 332,35 балла.

XXIII юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в Киеве в столичном Центре спорта "Лико" со 2 по 9 декабря.