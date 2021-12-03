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Українці завоювали "золото" і "бронзу" на юнацькому чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські юніори на чемпіонаті світу зі стрибків у воду, який проходить у Києві, завоювали дві медалі. Данило Коновалов посів перше місце, Ксенія Байло - третє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК) України.

У НОК відзначили, що 18-річний Данило Коновалов завоював "золото" в стрибках з 3-метрового трампліна в змаганнях вікової групи A, набравши 532,6 бала. Українець розділив перше місце з бразильцем Каваном Фігейредом Перейрою.

16-річна Ксенія Байло стала бронзовою медалісткою в стрибках з метрового трампліна. Вона набрала 332,35 бала.

XXIII юніорський чемпіонат світу зі стрибків у воду проходить в Києві в столичному Центрі спорту "Ліко" з 2 по 9 грудня.

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