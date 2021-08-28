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Украинцы завоевали еще две медали на Паралимпиаде

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Суббота 28 августа 2021 09:15
Украинцы завоевали еще две медали на Паралимпиаде Фото: Украинцы получили еще две медали на Паралимпиаде (twitter.com/ParaAthletics)
Автор: Александр Белоус

Украинские спортсмены получили еще две медали на Паралимпиаде-2020 в Токио. Две "бронзы" завоеваны в настольном теннисе.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Паралимпиады.

В частности, Иван Май получил бронзовую медаль в мужском одиночном разряде (класс 9). А Максим Николенко занял третье место в мужском одиночном разряде (класс 8).

Напомним, 27 августа украинская спортсменка Анна Стеценко завоевала третье "золото" на Паралимпиаде-2020. Она одержала победу на дистанции 400 метров вольным стилем.

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