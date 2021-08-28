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Українці завоювали ще дві медалі на Паралімпіаді

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Субота 28 серпня 2021 09:15
Українці завоювали ще дві медалі на Паралімпіаді Фото: українці отримали ще дві медалі на Паралімпіаді (twitter.com/ParaAthletics)
Автор: Олександр Білоус

Українські спортсмени здобули ще дві медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо. Дві "бронзи" завойовані в настільному тенісі.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу Паралімпіади.

Зокрема, Іван Май здобув бронзову медаль у чоловічому одиночному розряді (клас 9). А Максим Ніколенко посів третє місце в чоловічому одиночному розряді (клас 8).

Нагадаємо, 27 серпня українська спортсменка Анна Стеценко завоювала третє "золото" на Паралімпіаді-2020. Вона здобула перемогу на дистанції 400 метрів вільним стилем.

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