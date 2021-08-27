Украинцы завоевали еще две медали на Паралимпиаде в Токио

Медали принесли Украине Юлия Павленко (прыжки в длину) и Владислав Белый (метание копья).

"Третий день Паралимпиады-2020 начался с бронзовой награды в утренней сессии в легкой атлетике - тотально незрячая Павленко Юлия в прыжке в длину стала третьей. Белый Владислав завоевал в метании копья серебряную награду", - говорится в сообщении.

Так, Павленко в прыжках в длину завоевала "бронзу" с результатом 4,86 ​​метра. К "золоту" ей не хватило 14 сантиметров.

Фото: Юлия Павленко и Владислав Белый с тренерами (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)