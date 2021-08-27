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Українці здобули ще дві медалі на Паралімпіаді в Токіо

Автор: Инна Собора

Українці здобули ще дві медалі на Паралімпійських іграх в Токіо. Одна з них "срібна" та ще одна - "бронзова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Паралімпійський комітет України.

Медалі принесли Україні Юлія Павленко (стрибки в довжину) та Владислав Білий (метання спису).

"Третій день Паралімпіади-2020 розпочався із бронзової нагороди у ранковій сесії в легкій атлетиці - тотально незряча Павленко Юлія в стрибку в довжину стала третьою. Білий Владислав виборов у метанні списа срібну нагороду", - йдеться в повідомленні.

Так, Павленко в стрибках у довжину здобула "бронзу" з результатом 4,86 метра. До "золота" їй не вистачило 14 сантиметрів.

Фото: Юлія Павленко та Владислав Білий з тренерами (facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

Вчора українська плавчиха Мерешко завоювала ще одну медаль на Паралімпіаді в Токіо.

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