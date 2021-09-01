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Украинцы завоевали еще два "серебра" на Паралимпиаде-2020

Автор: Мария Кучерявец

Украина завоевала еще две серебряные медали на Паралимпиаде в Токио. Наши пловцы Алексей Федина и Ярина Матло завоевали "серебро" в заплыве на 100 метров брассом в классе ЅВ12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских Игр.

Так, с пловцом Алексеем Фединой выступали еще два украинца - Сергей Клипперт, который финишировал пятым, и Даниил Чуфаров, которому удалось добраться до финиша шестым.

Кроме этого, в заплыве на 100 метров брассом второе место заняла украинская спортсменка Ярина Матло, она финишировала с результатом 1:20.31.

Напомним, сегодня пловчиха Яна Бережная завоевала для Украины"бронзу" на Паралимпиаде в Токио.

Добавим, сегодня украинский пловец Максим Крипак на Паралимпиаде в Токио завоевал третью золотую медаль.

Также новую серебряную медаль Украине принесли спортсмены Иван Май и Лев Кац.

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Олимпиада 2020