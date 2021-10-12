Украинцы задолжали за коммуналку боле 60 млрд гривен
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за август 2021 года сократилась на 1,5 млрд гривен. По состоянию на конец месяца долги составили 62,9 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).
По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 августа долги украинцев составили:
- За поставку и распределение природного газа - 23,3 млрд гривен,
- За поставку тепловой энергии и горячей воды - 19,5 млрд гривен,
- За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,6 млрд гривен,
- За управление многоквартирным домом - 5,5 млрд гривен,
- За обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен,
- За поставку и распределение электрической энергии - 6,8 млрд гривен.