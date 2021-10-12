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Украинцы задолжали за коммуналку боле 60 млрд гривен

Автор: Александр Белоус

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за август 2021 года сократилась на 1,5 млрд гривен. По состоянию на конец месяца долги составили 62,9 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 августа долги украинцев составили:

  • За поставку и распределение природного газа - 23,3 млрд гривен,
  • За поставку тепловой энергии и горячей воды - 19,5 млрд гривен,
  • За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,6 млрд гривен,
  • За управление многоквартирным домом - 5,5 млрд гривен,
  • За обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен,
  • За поставку и распределение электрической энергии - 6,8 млрд гривен.

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