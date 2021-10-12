Українці заборгували за комуналку понад 60 млрд гривень
Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за серпень 2021 року скоротилася на 1,5 млрд гривень. Станом на кінець місяця борги склали 62,9 млрд гривень.
За даними статистичного відомства, станом на 31 серпня борги українців склали:
- За постачання та розподіл природного газу - 23,3 млрд гривень,
- За постачання теплової енергії та гарячої води - 19,5 млрд гривень,
- За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,6 млрд гривень,
- За управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд гривень,
- За поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,
- За постачання та розподіл електричної енергії - 6,8 млрд гривень.