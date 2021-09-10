Украинцы задолжали за коммуналку почти 65 млрд гривен
Фото: украинцы погашают долги за коммуналку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за июль 2021 года сократилась на 1,9 млрд гривен. По состоянию на конец июля 2021 года долги составили 64,4 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную служба статистики Украины (Госстат).
По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 июля долги украинцев составили:
- За поставку и распределение природного газа - 23,7 млрд гривен,
- За поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд гривен,
- За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,5 млрд гривен,
- За управление многоквартирным домом - 5,5 млрд гривен,
- За обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен,
- За поставку и распределение электрической энергии - 7,1 млрд гривен.