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Українці заборгували за комуналку майже 65 млрд гривень

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Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 14:54
Українці заборгували за комуналку майже 65 млрд гривень Фото: українці погашають борги за комуналку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за липень 2021 року скоротилася на 1,9 млрд гривень. Станом на кінець липня 2021 року борги склали 64,4 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, станом на 31 Липня борги українців склали:

  • За постачання та розподіл природного газу - 23,7 млрд гривень,
  • За постачання теплової енергії та гарячої води - 20,3 млрд гривень,
  • За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,5 млрд гривень,
  • За управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд гривень,
  • За поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,
  • За постачання та розподіл електричної енергії - 7,1 млрд гривень.

Українці заборгували за комуналку майже 65 млрд гривень

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Державна служба статистики Газ
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