Так, две трети (66,3%) опрошенных утверждают, что свобода слова является безусловной ценностью и должна быть сохранена; 15,2% допускают установление контроля над СМИ и цензуры; 18,5% не определились с ответом.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении gradus.app. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 20 сентября 2021, размер выборки: 1000 респондентов.

Как сообщалось, Верховная рада 1 июля приняла в первом чтении законопроект №5599, известный как законопроект об олигархах. При этом, четыре из пяти парламентских фракций считают, что принятие закона об олигархах приведет к нарушению прав человека, ограничению свободы слова и к политическому преследования оппонентов действующей властью

. Согласно заключению уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона нарушает конституцию Украины и способствует появлению цензуры в СМИ. Спикер Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах на экспертизу в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).