Украинцы выразили свое отношение к языковым квотам на телевидении

Две трети (67,5%) украинцев поддерживают квоты на использование украинского языка на телевидении. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг".

Отвечая на вопрос о норме о том, что 75% эфирного времени украинских общенациональных каналов должны транслироваться программы на украинском языке, 39% респондентов заявили, что поддерживают такую норму.

Еще 22,9% респондентов сказали, что поддерживают установление квоты на украиноязычные программы, но считают, что этот процент должен быть ниже (например, 50%).

Кроме того, 5,2% граждан заявили, поддерживают установление квоты на украиноязычные программы, но считают, что этот процент должен быть выше (например, 90%).

Кроме того, 23,8% не поддерживают подобные квоты, поскольку телеканалы сами должны решать, на каком языке транслировать программы.

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Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 среди 3000 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах составляют 1,10 - 1,83%.

Напомним, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон вступит в силу через два месяца после опубликования, то есть 16 июля 2019 года. Однако отдельные его нормы отсрочены.

Согласно закону о языке, через пять лет недельный объем вещания общенациональных или региональных СМИ на украинском языке должен составлять не менее 90% общей продолжительности передач и/или фильмов в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 (было не менее 75%).