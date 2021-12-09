Украинцы во время переписи населения ответят на более 50 вопросов: основные темы

В Украине одобрили программу переписи населения в 2023 году. Во время которой граждане должны ответить на более 50 вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную службу статистики в Facebook.
Соответствующее решение было принято на совместном заседании президиума НАН Украины и коллегии Государственной службы статистики.
"Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения", - говорится в сообщении.
В частности, основные блоки вопросов по которым будет осуществляться сбор информации о:
По информации ведомства, получения ответов на вопросы позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году состоится электронная перепись населения Украины. К этому процессу привлекут компанию Apple.
Также РБК-Украина писало о том, что Украина станет второй страной которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Минцыфри подписал меморандум с американской компанией.