Украинцы во время переписи населения ответят на более 50 вопросов: основные темы

Соответствующее решение было принято на совместном заседании президиума НАН Украины и коллегии Государственной службы статистики.

"Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения", - говорится в сообщении.

В частности, основные блоки вопросов по которым будет осуществляться сбор информации о:

основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и прочее);

этническом происхождении, языковых признаков и гражданства;

образовании;

источниках средств существования;

занятости;

миграционной активности;

определении статуса инвалидности;

жилищных условиях.

По информации ведомства, получения ответов на вопросы позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.