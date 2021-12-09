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Украинцы во время переписи населения ответят на более 50 вопросов: основные темы

Автор: Мария Кучерявец

В Украине одобрили программу переписи населения в 2023 году. Во время которой граждане должны ответить на более 50 вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную службу статистики в Facebook.

Соответствующее решение было принято на совместном заседании президиума НАН Украины и коллегии Государственной службы статистики.

"Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения", - говорится в сообщении.

В частности, основные блоки вопросов по которым будет осуществляться сбор информации о:

  • основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и прочее);
  • этническом происхождении, языковых признаков и гражданства;
  • образовании;
  • источниках средств существования;
  • занятости;
  • миграционной активности;
  • определении статуса инвалидности;
  • жилищных условиях.

По информации ведомства, получения ответов на вопросы позволит охарактеризовать условия жизни каждого человека и его роль в домохозяйстве, семье и обществе в целом, а также провести международные сопоставления.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году состоится электронная перепись населения Украины. К этому процессу привлекут компанию Apple.

Также РБК-Украина писало о том, что Украина станет второй страной которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Минцыфри подписал меморандум с американской компанией.

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Перепись населения