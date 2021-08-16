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Українці вперше за 300 років можуть побачити Конституцію Орлика: у Києві відкрилася виставка

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 19:48
Українці вперше за 300 років можуть побачити Конституцію Орлика: у Києві відкрилася виставка Фото: Конституція Пилипа Орлика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У соборі святої Софії відкрилася довгоочікувана виставка на якій можна буде побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика й булаву гетьмана Мазепи. Публічна демонстрація триватиме з 17 серпня до 14 листопада поточного року.

Подробиці виставки - в матеріалі РБК-Україна.

Вперше, за останні 311 років, оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапив до Києва.

Фото: Конституція Пилипа Орлика (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також на виставці можна буде побачити універсали Івана Мазепи 1687-1710 років, що були видані ним у Батурині.

Українці вперше за 300 років можуть побачити Конституцію Орлика: у Києві відкрилася виставкаФото: універсали Івана Мазепи 1687-1710 років (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зокрема, до собору також привезли булаву й клейноди українського гетьмана.

Фото: булава й клойноди гетьмана Мазепи (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відзначимо, що виставка працюватиме до 14 листопада поточного року. Сьогодні о 18:00 відбулося її урочисте відкриття, а вже з завтрашнього дня, з 9:00 до 17:00, вона буде доступною для широкого огляду.

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