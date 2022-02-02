Украинцы вошли в десятку самых несчастливых наций мира

Несмотря на то, что большинство населения Украины (51%) удовлетворено собственной жизнью, в Индексе счастья Украина (+20%) занимает 38 место из 44-х. Таким образом украинцы входят в топ-10 самых несчастливыных наций мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС.
По данным опроса, 57% населения мира довольны жизнью, лишь 13% ей не удовлетворены и еще 28% не испытывают ни удовольствия, ни неудовольствия.
Самыми счастливыми себя ощущают жители Колумбии (+79%), Казахстана (+76%), Албании (+74%), Эквадора (+73%) и Малайзии (+73%).
Как и в предыдущих опросах Gallup, население Латинской Америки, Африки и Восточной Азии чувствует себя самое счастливое из всех стран мира, тогда как жители Европы, Ближнего Востока и России чувствуют себя более несчастными.
В 2021 году в списке лидеров несчастных стран мира вошли Гана (+2%), Афганистан (+9%), Гонконг (+11%), Ирак (+17%) и Россия (+18%).
Международный опрос ассоциацией Gallup с октября по декабрь 2021 года. Выборочная совокупность составляет 41 560 респондентов из 44 стран мира.
В Украине исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 2 по 11 декабря 2021 года среди 2003 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Напомним, по данным Gallup International, население Украины в своем большинстве разделяет пессимизм в отношении будущего: 38% считает, что 2022 год будет хуже 2021 года, еще 25% граждан оптимистично настроены, а 25% полагают, что все останется без изменений. В общем рейтинге из 44 стран по Индексу надежды Украина занимает 37 место с показателем -13%.