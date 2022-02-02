Настроения пессимистичные: чего ожидают украинцы от 2022 года

Население Украины в своем большинстве разделяет пессимизм в отношении будущего: 38% считает, что 2022 год будет хуже 2021 года, еще 25% граждан оптимистично настроены, а 25% полагают, что все останется без изменений. В общем рейтинге из 44 стран по Индексу надежды Украина занимает 37 место с показателем -13%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд " Демократические инициативы " и КМИС.

По данным опроса, относительное большинство (38%) респондентов мира провожала 2021 год с надеждой на лучшее будущее в 2022 году. Еще 27% населения считает, что год будет хуже, еще столько же - что он будет таким же, как и 2021 год.

Самыми оптимистичными в отношении будущего оказались жители Индонезии (+72%), Албании (+65%), Азербайджана (+53%), Нигерии (+51%) и Вьетнам (+47%). Больше всего же тех, кто считает, что следующий год будет хуже, среди граждан таких стран, как Турция (-34%), Болгария (-33%), Афганистан (-32%), Польша (-30%) и Чехия (-25%).

Экономические ожидания большинства населения мира весьма пессимистичны. Так, 41% считает, что следующий год станет годом экономических трудностей. Еще 26% склоняется к тому, что все же экономическая ситуация улучшится. Еще столько же думают, что экономическая ситуация не изменится.

Среди украинцев доля тех, кто склоняется к тому, что от 2022 года стоит ожидать только экономических трудностей, составляет абсолютное большинство (53%). Лишь 10% верят в экономическое процветание. Еще 31% считает, что все останется как есть.

Международный опрос ассоциацией Gallup с октября по декабрь 2021 года. Выборочная совокупность составляет 41 560 респондентов из 44 стран мира.

В Украине исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 2 по 11 декабря 2021 года среди 2003 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.