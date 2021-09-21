Украинцы не верят в закон о деолигархизации, - исследование

В свою очередь 27,6% опрошенных уверены, что закон об олигархах носит декларативный характер и не приведет к обещанным результатам. 14,7% полагают, что результатом принятия такого закона станет перераспределение ресурсов и появление новых олигархов; 9,5% - что власть получит инструмент влияния на крупный бизнес; 5,4% и 4,4% - что закон будет способствовать росту уровня жизни обычных украинцев и росту экономики.

В то, что закон об олигархах позволит в той или иной степени уменьшить влияние олигархов на политику, верят лишь 27,2%. Не согласны с таким утверждением 40,1%. Затруднились ответить 32,3%.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении gradus.app. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 тыс. жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региона.

Период проведения поля: 20 сентября 2021, размер выборки: 1000 респондентов.

