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Украинцы вернулись в Киев из лагеря беженцев в Сирии

Автор: Артур Родивилов

Украинцы вернулись из лагеря беженцев в Сирии. В Киев прибыли женщина и семеро детей.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Они несколько лет провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии в ужасных нечеловеческих условиях.

"В декабре прошлого года встречали двух наших гражданок и 7 их детей. Они до сих пор адаптируются к свободной жизни, и благодарна тем, кто консолидировался, чтобы им в этом помочь", - говорится в сообщении.

Джапарова заверила, что Министерство иностранных дел Украины совместно с другими профильными ведомствами продолжает работу над тем, чтобы вскоре встретить всех украинских женщин и детей, которые до сих пор остаются в лагерях беженцев.

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