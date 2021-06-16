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Українці повернулися на батьківщину з табору біженців в Сирії

Автор: Артур Родивилов

Українець повернулися з табору біженців у Сирії. На батьківщину прибули жінка і семеро дітей.

Про це повідомила перший заступник Міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Вони кілька років провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії в жахливих нелюдських умовах.

"У грудні минулого року зустрічали двох наших громадянок і 7 їхніх дітей. Вони досі адаптуються до вільного життя, і вдячна тим, хто консолідувався, щоб їм у цьому допомогти", - йдеться в повідомленні.

Джапарова запевнила, що Міністерство закордонних справ України спільно з іншими профільними відомствами продовжує роботу над тим, щоб незабаром зустріти всіх українських жінок і дітей, які досі залишаються в таборах біженців.

У січні президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися українські громадяни з Сирії - це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували в таборах для переміщених осіб.

Нагадаємо, в серпні 2020 року стало відомо, що в сирійському таборі біженців "Аль-Холл" вже понад півтора року перебувають близько 100 українців в очікуванні евакуації. У Міністерстві закордонних справ взяли ситуацію під контроль.

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