Українці повернулися на батьківщину з табору біженців в Сирії

Українець повернулися з табору біженців у Сирії. На батьківщину прибули жінка і семеро дітей.
Вони кілька років провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії в жахливих нелюдських умовах.
"У грудні минулого року зустрічали двох наших громадянок і 7 їхніх дітей. Вони досі адаптуються до вільного життя, і вдячна тим, хто консолідувався, щоб їм у цьому допомогти", - йдеться в повідомленні.
Джапарова запевнила, що Міністерство закордонних справ України спільно з іншими профільними відомствами продовжує роботу над тим, щоб незабаром зустріти всіх українських жінок і дітей, які досі залишаються в таборах біженців.
У січні президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися українські громадяни з Сирії - це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували в таборах для переміщених осіб.
Нагадаємо, в серпні 2020 року стало відомо, що в сирійському таборі біженців "Аль-Холл" вже понад півтора року перебувають близько 100 українців в очікуванні евакуації. У Міністерстві закордонних справ взяли ситуацію під контроль.