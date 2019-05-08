Украинцы увеличили покупку валюты

Население Украины в апреле 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 089,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 205,0 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в апреле чистая покупка валюты населением составила 115,4 млн долларов (в марте - 77,3 млн долларов), в то время как в феврале и январе наблюдалась чистая продажа (на 63,4 млн долларов и 175,5 млн долларов соответственно).

Однако с начала года граждане продали валюты на 46,2 долларов больше, чем купили.

По данным НБУ, наличный курс доллара снизился за апрель на 0,1% в продаже и на 0,1% в покупке, евро - на 0,7 % в продаже и на 0,8% в покупке.

Средневзвешенный курс гривны по операциям с наличной иностранной валютой

bank.gov.ua

Напомним, по данным НБУ, рекордный приток иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ в апреле привел к ревальвации: гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,32 грн/доллар.