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Украинцы требуют закрыть небо над страной, - ОП

Автор: Артем Горовенко

Областные и городские советы, а также граждане по всей стране обращаются к главам европейских стран, США и НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной для военной авиации России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram- канали.

Он сообщает, что такие обращения уже есть от депутатов Ровенской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Волынской, Николаевской областных советов.

"Это война России против украинского народа, который встал на защиту свободы на европейских ценностей демократии. За это время погибли тысячи мирных украинцев... Каждая минута упущена – это смерти наших граждан, женщин и детей, это уничтоженные города и села", - говорится в обращении Николаевского областного совета.

"Ивано-Франковская, Киевская, Винницкая, Черкасская, Киевская, Днепровская, Тернопольская городские советы также обратились к государствам-членам НАТО с поддержкой просьбе президента Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной", - отмечает Тимошенко.

Также продолжается сбор подписей жителей Запорожья, Луганщины, Ровенщины, Тернопольщины, Буковины.

"Закройте небо, чтобы спасти наших детей! На земле держат небо непобедимые ВСУ", - резюмировал Тимошенко.

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