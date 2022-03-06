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Українці вимагають закрити небо над країною, - ОП

Автор: Артем Горовенко

Обласні та міські ради, а також громадяни по всій країні звертаються до голів європейських країн, США і НАТО з проханням закрити небо над Україною для військової авіації Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

Він повідомляє, що такі звернення вже є від депутатів Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад.

"Це війна Росії проти українського народу, який став на захист свободи на європейських цінностей демократії. За цей час загинуло тисячі мирних українців… Кожна згаяна хвилина – це смерті наших громадян, жінок і дітей, це знищені міста і села", - йдеться у зверненні Миколаївської обласної ради.

"Івано-Франківська, Київська, Вінницька, Черкаська, Рівненська, Дніпровська, Тернопільска міські ради також звернулись до держав-членів НАТО з підтримкою прохання президента Володимира Зеленського про закриття неба над Україною", - констатує Тимошенко.

Також триває збір підписів мешканців Запоріжжя, Луганщини, Рівненщини, Тернопільщини, Буковини.

"Закрийте небо, щоб врятувати наших дітей! На землі тримають небо непереможні ЗСУ", - резюмував Тимошенко.

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