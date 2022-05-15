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Украинцы теперь могут посещать судебные заседания онлайн: как именно

Новина українською →
Киев, Воскресенье 15 мая 2022 13:16
Украинцы теперь могут посещать судебные заседания онлайн: как именно Фото: украинцы теперь могут посещать судебные заседания онлайн (diia.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцы могут посещать судебные заседания онлайн и подписывать необходимые документы. Это можно сделать с помощью "Дія.Підпис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сервиса "Дія".

"Теперь принять участие в судебном заседании или подписать документы для суда можно онлайн - с "Дія.Підпис". Это будет полезно для украинцев, которые покинули свои дома из-за полномасштабной войны или находятся на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Поэтому, если у гражданина нет квалифицированной электронной подписи (КЭП) создать "Дія.Підпис" можно за несколько кликов в приложении.

Как создать "Дія.Підпис"?

1. Зайдите в "Дія" и нажмите "Меню".

2. Выберите "Дія.Підпис" и нажмите "Создать".

3. Пройдите проверку личности. Достаточно моргнуть или улыбнуться.

4. Придумайте 5-значный пароль

После чего вы можете участвовать в электронном правосудии, а также подписывать документы онлайн: заявление на портале "Дія", договор аренды, официальное письмо и т. д.

Как работает "Дія.Підпис"?

Как поясняют в Минцифре, технология "Дія.Підпис" новейшая и уникальная. Когда вы подписываете документ, искусственный интеллект сравнивает биометрию вашего лица с фото в ID-карте или загранпаспорте. А моргнуть или улыбнуться нужно для того, чтобы "Дія.Підпис" понимало, что вы - реальный человек.

Напомним, в цифровом портале "Дія" появилась новая услуга. Теперь работодатели, трудоустроившие ВПО, могут подать заявку на получение финансовой компенсации от государства.

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