Компенсация за трудоустройство ВПЛ: как работодателям получить деньги
В цифровом портале "Дия" появилась новая услуга. Теперь работодатели, трудоустроившие внутренне перемещенных лиц, могут подать заявку на получение финансовой компенсации от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
“Многие остались без работы и дома, вынужденно переехали в другие области Украины. Теперь, когда нанимаете на работу украинца, получившего справку ВПЛ, вы можете получить денежную компенсацию 6500 гривен за первый и второй месяц работы человека”, - рассказал чиновник.
Для того чтобы получить средства нужно:
- Заполнить соответствующую заявку на портале "Дия".
- Подписать ее квалифицированной электронной подписью.
При этом критерии, по которым начисляется компенсация предпринимателю, таковы:
- Трудоустроили ВПЛ после 24.02.22, при условии, что переселенец получил справку тоже после 24 февраля.
- Выплачивали человеку зарплату не менее минимальной (6500).
- Уплачивали единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
- Подавали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год.
Напомним, что ранее в "Дие" появилась возможность подать заявки на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и получение финансовой помощи.
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