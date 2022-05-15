Українці тепер можуть відвідувати судові засідання онлайн: як саме
Українці можуть відвідувати судові засідання онлайн та підписувати необхідні документи. Це можна зробити за допомогою "Дія.Підпису".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал сервісу "Дія".
"Тепер взяти участь у судовому засіданні або підписати документи для суду можна онлайн - з "Дія.Підписом". Це буде корисно для українців, які покинули свої домівки через повномасштабну війну чи перебувають на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.
Тож, якщо у громадянина немає кваліфікованого електронного підпису (КЕП) створити "Дія.Підпис" можна за кілька кліків у застосунку.
Як створити "Дія.Підпис"?
1. Зайдіть у "Дію" та натисніть "Меню".
2. Виберіть "Дія.Підпис" і натисніть "Створити".
3. Пройдіть перевірку особи. Достатньо кліпнути чи усміхнутися.
4. Придумайте 5-значний пароль
Після чого ви можете брати участь в електронному правосудді, а також підписувати документи онлайн: заяву на порталі "Дія", договір оренди, офіційний лист тощо.
Як працює Дія.Підпис?
Як пояснюють у Мінцифрі, технологія "Дія.Підпису" новітня та унікальна. Коли ви підписуєте документ, штучний інтелект порівнює біометрію вашого обличчя з фото в ID-картці чи закордонному паспорті. А кліпнути чи усміхнутися потрібно для того, щоб "Дія" розуміла, що ви - реальна людина.
Нагадаємо, в цифровому порталі "Дія" з’явилася нова послуга. Тепер роботодавці, які працевлаштували ВПО, можуть подати заявку на отримання фінансової компенсації від держави.
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