Украинцы теперь могут попасть в Черногорию без ограничений

Фото: курорт в Черногории (pixabay.com)

Украина попала в "зеленую зону"

Черногория внесла Украину в список "безопасных" стран. Теперь украинские граждане могут попасть в Черногории без каких-либо ограничений.

Об этом сообщает посольство Украины в Черногории.

Посольство опубликовало фотографию с официальным списком стран "зеленой зоны". На фото можно увидеть, что Украина попала в "зеленый" список.

В дипломатическом представительстве поблагодарили Черногорию за доверие и сотрудничество.

Дипломатична перемога. Чорногорія включила Україну до своєї зеленої зони і дозволила в‘їзд українців без обмежень... Опубліковано Embassy of Ukraine in Montenegro Четвер, 6 серпня 2020 р.

Напомним, сейчас свои границы для граждан Украины открыли 38 стран.

Кроме того, 1 августа Украина расширила список "красных" стран; в список попала Черногория.

Отметим, что при возвращении в Украину из стран "красной зоны" граждане должны обязательно проходить самоизоляцию или сдать ПЦР-тест на коронавирус. Для прохождения самоизоляции можно воспользоваться мобильным приложением "Дія".