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Українці відтепер можуть потрапити до Чорногорії без обмежень

Чорногорія, Четвер 06 серпня 2020 15:31
Українці відтепер можуть потрапити до Чорногорії без обмежень
Фото: курорт в Чорногорії (pixabay.com)
Автор: Дмитро Левицький

Україна потрапила у "зелену зону"

Чорногорія внесла Україну до списку "безпечних" країн. Відтепер українські громадяни можуть потрапити до Чорногорії без будь-яких обмежень.

Про це повідомляє посольство України в Чорногорії.

Посольство опублікувало фотографію з офіційним списком країн "зеленої зони". На фото можна побачити, що Україна потрапила до "зеленого" списку.

У дипломатичному представництві подякували Чорногорії за довіру та співробітництво.

Дипломатична перемога. Чорногорія включила Україну до своєї зеленої зони і дозволила в‘їзд українців без обмежень...

Опубліковано Embassy of Ukraine in Montenegro Четвер, 6 серпня 2020 р.

Нагадаємо, наразі свої кордони для громадян України відкрили 38 країн.

Крім того, 1 серпня Україна розширила список "червоних" країн; до списку потрапила Чорногорія.

Зазначимо, що при поверненні в Україні з країн "червоної зони" громадяни повинні обов'язково проходити самоізоляцію або здати ПЛР-тест на коронавірус. Для проходження самоізоляції можна скористатися мобільним додатком "Дія".

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