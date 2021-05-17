Украинцы теперь могут изменить место регистрации онлайн: как это работает

Чтобы воспользоваться услугой через "Дию", нужно заполнить соответствующую заявку (в случае проживания в собственном жилье подтверждение придет автоматически, в случае аренды - владелец должен подтвердить запрос).

Жилье должно быть внесено в реестр недвижимого имущества. Информация о новом месте жительства автоматически появится в реестре, а предварительная регистрация сразу аннулируется, отметил министр.

"Услуга будет оказана в течение суток", - уточнил Федоров.

По его словам, сейчас реализуют экспериментальный проект, к которому присоединятся Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Кривой Рог и Мариуполь. А в течение года услуга будет доступна всей стране.

Кроме того, в Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает такую возможность и для бумажного паспорта. Также этим законопроектом будут отменены "штамп о прописке" в паспорте и справка о месте регистрации - документ, который сейчас с собой носят владельцы ID-карты.