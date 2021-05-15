В понедельник презентуют 10 новых онлайн-услуг "Дія": что предложат украинцам

Новые услуги будут лично презентовать президент Владимир Зеленький, а также вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и команда "Дії".

Кроме того, в "Дію" будет добавлена комплексная услуга еМалятко.

Среди новых услуг и направленные непосредственно на внутренне перемещенных лиц, в частности, заявка на получение льготного ипотечного кредита ВПЛ.

Напомним, каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной е-услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дія".

Ранее сообщалось, что в Украине могут запустить COVID-паспорт уже к 1 июля. Сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дія".