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Украинцы смогут получить гарантию на товар через интернет: подписан закон

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Среда 21 июля 2021 21:47
Украинцы смогут получить гарантию на товар через интернет: подписан закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Жители Украины смогут получить гарантию на приобретенный товар через интернет. Соответсвующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, украинцы смогут получать эксплуатационные документы и гарантийные обязательства в электронном виде на официальном сайте производителя. Речь идет о паспорт или любой другой документ на технически сложные бытовые товары, который добавляется к ним.

"Принятие закона актуален, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах с целью эффективной коммуникации с ними и предоставления доступа к эксплуатационным документам", - говорится в сообщении.

В частности, введение положений закона упростят условия ведения бизнеса.

"Таким образом осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

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