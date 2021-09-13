Украинцы не сталкиваются с несправедливыми судебными решениями, но все равно не доверяют судам, - опрос

Также, согласно исследованию, 76,2% граждан страны не сталкивались с несправедливыми судебными решениями. У 68,4% опрошенных с несправедливыми судебными решениями не сталкивались родные и близкие. Только 23% из тех, кто хотел обратиться в суд и не сделал это, передумали из-за опасений вынесения несправедливого судебного решения. Гораздо больше украинцев беспокоит время рассмотрения иска, стоимость судебного процесса и так далее.

По мнению экспертов, такая ситуация возникла под влиянием средств массовой информации, которые уделяют много внимания описанию проблем отечественной судебной системы.

При этом, отмечают социологи, украинцы выступают не за продвигаемую властями судебную реформу, а за повсеместное внедрение в Украине суда присяжных. 64,9% позитивно относятся к идее ввести в Украине суд присяжных. 65,9% опрошенных считают, что присяжные выносят более справедливые решения в сложных случаях.

"Есть запрос граждан на прямое участие, в том числе в том, как формируются суды и как формируются правоохранительные органы", - рассказал во время презентации исследования основатель компании "Active-Group" Андрей Еременко, отметив, что желание украинцев брать вопросы установления справедливости в свои руки распространяется даже на возможные прямые выборы шерифов.