Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус, - Минздрав

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Количество летальных случаев в Украине увеличивается

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинцы стали тяжелее переносить коронавирус. Также в стране увеличилось количество госпитализаций и летальных случаев.

Об этом Степанов сообщил на брифинге.

Министр призвал украинцев соблюдать карантинные правила во избежание вспышек заболевания.

"У нас очень много стало очень сложных случаев. Начало меняться течение болезни - очень тяжело переносится эта болезнь (COVID-19 - ред.). У нас увеличивается количество летальных случаев, увеличивается госпитализация. Давайте задумаемся, до каких цифр нам надо дойти, чтобы мы начали думать по соблюдению правил…", - сказал Степанов.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали два антирекорда - подтвердили 1453 новых случая заболевания и 33 смертей от коронавируса.

Всего в стране COVID-19 заболели уже 78 261 человек, 1852 - умерли, более 43 тысяч выздоровели. Активными больными сейчас остаются еще 33 354 пациента.

Также РБК-Украина писало, что за прошлые сутки в Украине больше всего случаев выявили в Киеве - 186, при этом в Госпродпотребслужбе сообщили, что это связано с увеличением диагностики.