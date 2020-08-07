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Українці стали важче переносити коронавірус, - МОЗ

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 10:39
Українці стали важче переносити коронавірус, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Кількість летальних випадків в Україні збільшується

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що українці стали важче переносити коронавірус. Також в країні збільшилася кількість госпіталізацій і летальних випадків.

Про це Степанов повідомив на брифінгу.

Міністр закликав українців дотримуватися карантинні правила, щоб уникнути спалахів захворювання.

"У нас дуже багато стало дуже складних випадків. Початок змінюватися протягом хвороби - дуже важко переноситься ця хвороба (COVID-19 - ред.). У нас збільшується кількість летальних випадків, збільшується госпіталізація. Давайте замислимося, до яких цифр нам треба дійти, щоб ми почали думати за дотримання правил...", - сказав Степанов.

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Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Четвер, 6 серпня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували два антирекорду - підтвердили 1453 нових випадки захворювання та 33 смертей від коронавірусу.

Всього в країні COVID-19 захворіли вже 78 261 людина, 1852 - померли, понад 43 тисяч одужали. Активними хворими зараз залишаються ще 33 354 пацієнта.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні найбільше випадків виявили в Києві - 186, при цьому в Госпродпотребслужбе повідомили, що це пов'язано з збільшенням діагностики.

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