Украинцы стали "цифровыми"

За последние 5 лет, благодаря появлению скоростного интернета 3G/4G, предпочтения украинцев - пользователей мобильной связью - изменились настолько, что теперь их вполне справедливо можно назвать «цифровыми украинцами». Они общаются в мессенджерах, погружаются в дополненную реальность, смотрят фильмы онлайн...

Как современные технологии меняют людей, чем они пользуются, что делают в интернете, с кем общаются и во что играют - ответы на эти вопросы смотрите в инфографике от Vodafone Украина:

