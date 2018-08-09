Украинцы стали "цифровыми"

Новости Новости компаний 09.08.2018 - 10:50

За последние 5 лет, благодаря появлению скоростного интернета 3G/4G, предпочтения украинцев - пользователей мобильной связью - изменились настолько, что теперь их вполне справедливо можно назвать «цифровыми украинцами». Они общаются в мессенджерах, погружаются в дополненную реальность, смотрят фильмы онлайн...
Как современные технологии меняют людей, чем они пользуются, что делают в интернете, с кем общаются и во что играют - ответы на эти вопросы смотрите в инфографике от Vodafone Украина:
Украинцы стали &quot;цифровыми&quot;Украинцы стали &quot;цифровыми&quot;Украинцы стали &quot;цифровыми&quot;Украинцы стали &quot;цифровыми&quot;

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС