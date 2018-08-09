Українці стали "цифровими" 

За останні 5 років, завдяки появі швидкісного інтернету 3G/4G, вподобання українців - користувачів мобільним зв’язком - змінилися настільки, що тепер їх цілком справедливо можна назвати «цифровими українцями». Вони спілкуються у месенджерах, занурюються у доповнену реальність, дивляться фільми онлайн...

Як сучасні технології змінюють людей, чим вони користуються, що роблять в інтернеті, з ким спілкуються і в що грають - відповіді на ці питання дивіться в інфографіці від Vodafone Україна:

