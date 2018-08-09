Українці стали "цифровими" 

Новини Новости компаний 09.08.2018 - 10:50

За останні 5 років, завдяки появі швидкісного інтернету 3G/4G, вподобання українців - користувачів мобільним зв’язком - змінилися настільки, що тепер їх цілком справедливо можна назвати «цифровими українцями». Вони спілкуються у месенджерах, занурюються у доповнену реальність, дивляться фільми онлайн... 
Як сучасні технології змінюють людей, чим вони користуються, що роблять в інтернеті, з ким спілкуються і в що грають - відповіді на ці питання дивіться в інфографіці від Vodafone Україна: 
Українці стали &quot;цифровими&quot; Українці стали &quot;цифровими&quot; Українці стали &quot;цифровими&quot; Українці стали &quot;цифровими&quot; 

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