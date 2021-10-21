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Украинцы сравнили нынешнюю власть с предыдущей

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Украина, Четверг 21 октября 2021 11:59
Украинцы сравнили нынешнюю власть с предыдущей Фото: украинцы не видят разницы между нынешней властью и предыдущей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2021 года 44,9% украинцев заявляют, что нынешняя власть не отличается от предыдущей. В то же время 29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, наоборот, считают нынешнюю власть лучшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Украинцы сравнили нынешнюю власть с предыдущей

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в октябре 2021 года украинцы считают, что главными причинами экономического кризиса являются коррупция (42,1% респондентов) и некомпетентность власти (31,2%).

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