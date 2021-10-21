Українці порівняли теперішню владу з попередньою
У жовтні 2021 року 44,9% українців заявляють, що теперішня влада не відрізняється від попередньої. Водночас 29,9% вважають теперішню владу гіршою за попередню, а 22%, навпаки, вважають теперішню владу кращою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 15-18 жовтня 2021 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у жовтні 2021 року українці вважають, що головними причинами економічної кризи є корупція (42,1% респондентів) та некомпетентність влади (31,2%).