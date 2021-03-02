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Украинцы смогут вернуться домой из Израиля: названа дата авиарейса

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 18:40
Украинцы смогут вернуться домой из Израиля: названа дата авиарейса Фото: самолет МАУ (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина и Израиль договорились о специальном авиарейсе Киев - Тель-Авив - Киев для возвращения граждан домой. Самолет авиакомпании МАУ вылетит из Тель-Авива 4 марта в 05:30 утра.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Поскольку этот рейс является регулярным, то приобрести билеты на него можно на сайте МАУ. Билет можно купить по ссылке: https://bit.ly/2PmyIHn. Для того, чтобы выехать из Израиля не надо никаких разрешений.

Чтобы попасть рейс домой, нужно:

  • приобрести билет;
  • за 24 часа до вылета подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья на сайте правительства Израиля;
  • иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часов до вылета (исключение для переболевших и вакцинированных);
  • пройти температурный скрининг в терминале и следовать указаниям представителей аэропорта.

Напомним, в конце февраля в МИД анонсировали специальный авиарейс для возвращения украинцев из Израиля. Однако сначала было неизвестно, когда он состоится.

Как писало РБК-Украина, правительство Израиля разработал план полного выхода из карантина. В апреле страна может вернуться к привычному до пандемии образу жизни.

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