Украинцы смогут вернуться домой из Израиля: названа дата авиарейса

Украина и Израиль договорились о специальном авиарейсе Киев - Тель-Авив - Киев для возвращения граждан домой. Самолет авиакомпании МАУ вылетит из Тель-Авива 4 марта в 05:30 утра.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины .

Поскольку этот рейс является регулярным, то приобрести билеты на него можно на сайте МАУ. Билет можно купить по ссылке: https://bit.ly/2PmyIHn . Для того, чтобы выехать из Израиля не надо никаких разрешений.

Напомним, в конце февраля в МИД анонсировали специальный авиарейс для возвращения украинцев из Израиля. Однако сначала было неизвестно, когда он состоится.

Как писало РБК-Украина, правительство Израиля разработал план полного выхода из карантина. В апреле страна может вернуться к привычному до пандемии образу жизни.